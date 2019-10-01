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رياضة

انفراجة في ملف إذاعة مباريات طنطا وأسوان

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 06:36 م
صدى البلد
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ريهام بكير
شهدت الساعات الأخيرة انفراجة فى ملف اذاعة مباريات فريقي طنطا وأسوان في بطولة الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري، بعد المفاوضات الدائرة من جانب شركة بريزنتيشن مع ادارة الناديين.

تأتي مفاوضات بريزنتيشن مع ناديي طنطا وأسوان في اطار سعي الشركة لتقديم خدمة مميزة للمواطن المصري وتوفير المتعة للمشاهد من خلال اتاحة مباريات جميع الفرق المصرية.

ومن المقرر ان تشهد الساعات القادمة وصول شركة بريزنتيشن راعي الكرة المصرية، لاتفاق مع ادارتي اسوان وطنطا للحصول علي حقوق رعايتهما في الفترة المقبلة.
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