رئيس النواب عن المتآمرين ضد مصر: واحد مخمور وآخر مجنون

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الهجمة الشرسة ضد مصر لن تتوقف، وأن أصحاب المصالح والمغرضين سيستمرون فى طريقهم قائلا: "لن نصمت ولن يخيفنا ذلك على الإطلاق.. نحن نسير فى الطريق الصحيح".



وأضاف علي عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، الأربعاء، أن تلك الهجمة الشرسة هدفها ألا نتحرك والاستمرار في مسيرة البناء، ولكن الأرقام التى صدرت من كل البيوت المالية أثارت الغيرة والحسد لدى تلك الجهات الخارجية، مشيرا إلى أن الجيش المصرى ترتيبه ضمن أقوى جيوش العالم، والخريطة الموجودة الجميع يعلمها.



وأوضح أنهم كانوا لا بد أن يستهدفوا الجيش ويشككوا فى القوات المسلحة، فهم لا يريدون جيشا قويا ولا اقتصادا قويت، فالحاقدون هم مجموعة من الداخل تغذى الخارج، الذين يجندون بعض ضعاف النفوس داخل الدولة حتى يقومون بعمل حالة هياج.



وتابع: "لن أصف هؤلاء المتآمرين بأنهم حرافيش كما وصفهم النائب محمد سليم، ولكنهم عبارة عن "واحد مجنون وآخر مخمور"، لافتا إلى أنهم يصورون أى تجمعات على أنها مظاهرات وقاموا بتصوير 10 مشجعين في إحدى المباريات ووصفوها بالمظاهرة.



واستطرد: "موظفيو المجلس 3 آلاف موظف لو صورتهم وهما خارجين من البرلمان سيقولون مسيرة تصل ميدان التحرير"، وقال: "نحن لدينا حصانة ومناعتنا قوية".