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مرأة

أعراض نقص الكالسيوم فى الحمل.. اكتشف والأسباب والعلاج

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 03:28 م
اعراض نقص الكالسيوم
اعراض نقص الكالسيوم فى الحمل .. اكتشف الاعراض والاسباب والعل
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اسماء محمد
الوعى بـ أعراض نقص الكالسيوم فى الحمل يساهم بشكل كبير فى اكتشاف هذا الخلل وعلاجه مبكرا مما يساهم فى حماية الجنين والأم من المخاطر الناتجة عن نقص الكالسيوم فلا يقتصر تأثيره على العظام والأسنان كما يعتقد البعض بل يؤثر على العضلات والقلب ومعظم العمليات الحيوية فى الجسم، مما يجعل معرفة أعراض نقص الكالسيوم فى الحمل أمرا فى غاية الأهمية يجب على كل امرأة معرفته. 

نعرض فى هذا التقرير أعراض نقص الكالسيوم فى الحمل، وعلاج نقص الكالسيوم فى الحمل، وأسباب نقص الكالسيوم فى الحمل.

أعراض نقص الكالسيوم فى الحمل
نعرض مجموعة من أعراض نقص الكالسيوم فى الحمل سواء الحادة أو الخفيفة وفقا لما ذكره "thea.care"، هي:
- التشوش وضعف الذاكرة
- خدر أو وخز في اليدين أو القدمين أو الوجه
- تشنجات العضلات .
- الاكتئاب والهلوسة
- أظافر هشة
- الكسور
- نمو الشعر أبطأ
- النوبات
- تأثير نقص الكالسيوم
- تغير فى معدل ضربات القلب.
- تلف فى العين .
- كسور في العمود الفقري.
- صعوبة في المشي .
- الأرق 
- صعوبة انقاص الوزن. 
- هزات العضلات.
- الهلوسة .
- ارتعاش العضلات والتشنجات. 

علاج نقص الكالسيوم فى الحمل 

- تناول الاسماك خاصة السردين فهو يحتوي على 44 ٪ من الكالسيوم " يفضل شرائه من مكان موثوق"
- اللبن ومنتجاته فكوب واحد من اللبن (240 مل) يوفر 35 ٪ من الكالسيوم .
- الخضروات الخضراء الداكنة مثل اللفت والسبانخ والقرنبيط غنية بالكالسيوم فـ "28 جرام" من اللفت الطازج يمد الجسم بـ 5.6٪ من الكالسيوم.

- اما بالنسبة لعلاج نقص الكالسيوم بالمكملات الصناعية فهو من اكثر الامور المثيرة للجدل وتظهر بعض الدراسات زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأشخاص الذين يتناولون مكملات الكالسيوم .

أسباب نقص الكالسيوم فى الحمل 
- احتياج الجنين للكالسيوم لاستكمال النمو مما يضطره لامتصاص الكالسيوم من جسم الام .
- اتباع نظام غذائي فقير فى الكالسيوم فى الايام العادية أوخلال الحمل.
- عدم وجود نسبة كافية من فيتامين د مما يتسبب فى سوء امتصاص الكالسيوم حتى اذا كان موجود بكميات كافية فى الجسم.
- اضطراب فرط نشاط الغدة الدرقية قد يسبب مرض نقص الكالسيوم.
- الأدوية التي تقلل من امتصاص الكالسيوم مثل الستيرويدات القشرية والأدوية المستخدمة لعلاج مستويات الكالسيوم المرتفعة
- الجينات والعوامل الوراثية تلعب دورا فى الإصابة بـ نقص الكالسيوم.
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