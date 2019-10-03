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رياضة

الزمالك يهزم المقاصة 1-0 .. وخناقة وطرد لـ طارق حامد بعد نهاية المباراة.. فيديو

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 10:07 م
مباراة الزمالك ومصر
مباراة الزمالك ومصر المقاصة
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يسرى غازى
تغلب فريق الزمالك على مصر المقاصة بنتيجة 1-0 فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب استاد السلام في إطار الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز ويرتفع رصيد الفارس الأبيض إلى 6 نقاط.

بدأ اللقاء بمحاولة السيطرة على الكرة من جانب لاعبي الزمالك وشكل عمرو مرعى خطورة على الخطوط الخلفي للفارس الأبيض وحصل على ركلة حرة بعد تعرضه إلى خطأ من جانب محمود علاء مدافع القلعة البيضاء.

وسقط فى الدقيقة الخامسة عاصم سعيد لاعب المقاصة إثر احتكاك قوى بالرأس مع عبدالله جمعة لاعب نادي الزمالك ومرر فرجاني ساسي كرة طولية داخل منطقة الجزاء نجحت دفاعات الفريق الفيومي فى إبعادها.

ومنح فى الدقيقة 12 الدولى محمد عادل حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد طارق حامد لاعب الزمالك بعد ارتكابه خطأ ضد باولو فوافي في منتصف الملعب ومنع هجمة مرتدة.

شهدت مجريات الشوط الثاني محاولات هجومية من قبل لاعبي فريق المقاصة عبر المهاجم عمرو مرعي وسدد فى الدقيقة 47 فرجاني ساسي كرة قوية داخل منطقة الجزاء تمر إلى جوار مرمى حارس الفريق الفيومي.

سدد مصطفى محمد كرة مباغتة داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة 48 تعلو عارضة حارس المقاصة وسجل أحمد سيد زيزو هدف الزمالك الأول بعدما تسلم كرة من فرجاني ساسي من منتصف الملعب وراوغ مدافع المقاصة وسدد الكرة بقوة تمر إلى يمين حارس الفريق الفيومي.

وخرج محمود عبدالرازق شيكابالا نجم الزمالك للإصابة ودفع الصربي ميتشو مدرب الزمالك باللاعب المغربي أشرف بنشرقي بديلا عنه فى تغيير اضطراري وأهدر محمد إبراهيم فرصة حقيقية لإدراك التعادل بعدما سدد كرة قوية يتصدى لها حارس الزمالك محمد عواد.

ولجأ الصربي ميتشو مدرب الزمالك إلى الدفع باللاعب محمود عبدالعزيز بدلا من أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 74 فيما دفع ميدو مدرب المقاصة باللاعب صلاح أمين بدلا من عبدالله مجدي وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد أيمن عبدالعزيز المدرب المساعد للقلعة البيضاء بداعي الاعتراض على القرارات التحكيمية كما حصل محمد عواد حارس الزمالك على إنذار بداعى السقوط وإضاعة الوقت.

وأهدر عمرو مرعى فرصة إدراك التعادل فى الدقيقة 81 بعدما سدد الكرة داخل منطقة الجزاء تصطدم بأقدام أحد لاعبى الزمالك وتخرج إلى ضربة ركنية وإضطر حكم اللقاء إلى إيقاف اللعب بعد إصطدام محمود عبدالعزيز لاعب الزمالك وميدو جابر لاعب المقاصة.

ونشبت خناقة بعد إطلاق صافرة النهاية وأشهر الدولى محمد عادل حكم اللقاء البطاقة الصفراء فى وجه حسنى فتحى لاعب مصر المقاصة وتم طرد طارق حامد بعد حصوله على الإنذار الثاني.
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