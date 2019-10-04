محمد رمضان يعلن مفاجأة بشأن مكان حفله الجديد

حفل محمد رمضان في السعودية



ونشر محمد رمضان صورة له على حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا: "الشهر القادم بإذن الله .. لأول مرة في السعودية #حفلة_الأسطورة في موسم الرياض #ثقة_في_الله_نجاح".



وحقق كليب "انساي" أول دويتو يجمع بين الفنانين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، نجاحا كاسحا، حيث بلغ إجمالي مشاهداته حتى الآن 158 مليونا و161 ألف مشاهدة، بعد طرحه عبر يوتيوب، في 17 يوليو 2019.



واحتل كليب أغنية إنساي الذي جمع بين محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد، المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب.



أعلنعن إقامة حفل جديد له فى السعودية.