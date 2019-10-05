كهربا يتعرض لـ صدمة جديدة في الدوري البرتغالي.. تفاصيل

تعرض المصري محمود عبدالمنعم كهربا لهزيمة جديدة مع فريقه ديسبورتيفو أفيس البرتغالي بعد خسارته أمام نادي تونديلا بهدف نظيف ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري البرتغالي.





وكان كهربا قد غاب عن قائمة فريقه في المباراتين الماضيتين أمام باكوس فيريرا وسبورتنج لشبونة لأسباب فنية.





وشارك كهربا في المباراة بديلًا منذ بداية الشوط الثاني ، بدلًا من الفرنسي إنزو زيدان نجل زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني ، لكنه لم يفلح في مساعدة فريقه ، حيث أحرز زميله كلاوديو فالكو هدف المباراة الوحيد لصالح تونديلا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 77 .



