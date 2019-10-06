صدمة .. ممارسة الرياضة تسبب العقم عند الرجال والنساء.. أسباب وتفاصيل

تتعدد أسباب العقم عند الرجال والنساء ما بين صحية وأخرى تتعلق بوجود عيوب وراثية تعيق إنتاج الحيوانات المنوية كما تتسبب الأمراض المنقولة جنسيا، مثل السيلان والكلاميديا فى العقم عند الرجال والنساء.



وتتسبب بعض العوامل البيئية في إنتاج الرجل للحيوانات المنوية الأقل تركيزًا، نتيجة التعرض المفرط للحرارة، وإشعاع الميكروويف، والموجات فوق الصوتية، كما يؤثر التهاب بطانة الرحم على النساء خلال سنواتهن الإنجابية وقد يسهم في حدوث العقم، فالتهاب بطانة الرحم عبارة عن نمو أنسجة بطانة الرحم خارج الرحم وقد تتلف المبايض وأنابيب فالوب.



أما السبب الأغرب ضمن اسباب العقم عند الرجال والنساء هو ممارسة الرياضة، حيث تعد بعض التمارين أمرا خطيرا بالنسبة للنساء، وقد تؤدي ذلك إلى تعطيل دورة الإباضة، وعدم التسبب في فترات الحيض، أو الإجهاض، أما عند الرجال، قد يسبب التمرين المفرط انخفاض عدد الحيوانات المنوية.



مصدر المعلومات موقع emedicinehealth