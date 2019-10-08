لأول مرة في أفريقيا.. مصر تستضيف الكونجرس السابع للاتحاد الدولي لمحامي كرة القدم

تستضيف مصر، في ال23 و24 من شهر أكتوبر الجاري، الكونجرس السابع للاتحاد الدولي لمحامي كرة القدم AIAF.



الكونجرس يقام للمرة الأولى داخل قارة إفريقيا، وذلك بعد مجهودات كبيرة من المحامي الدولي نصر عزام، عضو الاتحاد، ومؤسس مكتب سبورت ميكرز للاستشارات القانونية الرياضية.



وبدوره قال عزام إن المؤتمر سيقام بالتزامن مع استضافة مصر ونجاحها المبهر في تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وسيكون تحت رعاية معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وبالشراكة مع الاتحاد الأفريقي كرة القدم CAF، ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي CRCICA فرع المحكمة الرياضية الدولية CAS بأفريقيا، وبمشاركة الاتحاد الدولي و المصري لكرة القدم و المركز الدولي للدراسات الرياضية CIES.



وأشار المحامي الدولي إلى أن المؤتمر سيناقش أهم لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA خاصة لائحة فيفا الجديدة، حول أوضاع وانتقالات اللاعبين و أهم تعديلاتها و موقف وكلاء اللاعبين تحت اللائحة الجديدة، بالإضافة إلى مناقشة حقوق البث في كرة القدم على المستوى الدولي و الإقليمي.



و أضاف أن المؤتمر يُعد فرصة لكافة العاملين في مجال كرة القدم والمهتمين بقوانين ولوائح كرة القدم سواء أعضاء الاتحادات او الأندية او المحامين لمناقشة أكبر خبراء العالم في هذا التخصص حيث سيكون المؤتمر مترجما ترجمة فورية من اللغة الإنجليزية إلى العربية و الفرنسية، وسيكون التسجيل مفتوح حتى يوم 15 أكتوبر الجاري.



ويشارك في المؤتمر -كمتحدثين- ممثلو أكبر الهيئات الدولية في كرة القدم مثل: ماريو غالافوتي (مدير اللجان المستقلة بالـ FIFA)، عمر أونجارو (مدير قسم تشريع كرة القدم في الـ FIFA) إريكا مونتيمور فيريرا (رئيس شئون اللاعبين بالـ FIFA)، ونجم كرة القدم المصري أحمد حسام ميدو، و أنتوني بافوي، نائب الأمين العام CAF، مصطفى عبدالله، مدير الامتثال CAF، آشتا ماهاماة صالح، مدير الشئون القانونية CAF، عبديل باه مدير التسويق CAF, دان دي يونج، رئيس قسم القانون الرياضي (رابطة الأندية الأوروبية ECA)، ألكسندرا غوميز بروينوود (مستشار قانوني برابطة اللاعبين المحترفين FIFPro)، د.إسماعيل سليم (مدير مركز CRCICA)، نصر الدين عزام، (محامي، مصر) ، عبدالله الشهابي (محامي، مصر) و عبدالله شحاته (محامي، مصر) و خوان ممثل لا ليجا بمصر، وMedia Pro مصر.