ارتفاع مفاجئ فى أسعار الذهب .. وعيار 21 يسجل 689.55 جنيه

ارتفعت أسعار الذهب بمتوسط 4 جنيهات في الجرام الواحد في تعاملات نهاية اليوم الثلاثاء مقارنة بما كان عليه أمس.



وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا ارتفاعا إلي 689.55 جنيه اليوم بعد أن كان 685.25 جنيه أمس بزيادة بلغت 4.3 جنيه.



ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأغلي فئة وسعرا إلى 789 جنيه بعد أن كان بـ783.15 جنيه أمس بزيادة بلغت 5.85 جنيه، بينما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 لـ 591 جنيه بعد أن كان 587.35 جنيه أمس بفارق 3.65 جنيه.



ووصل سعر الجرام من عيار14 الأدني قيمة وفئة لـ 459.7 جنيه اليوم مقابل 456.85 جنيه في نهاية تعاملات أمس بفارق 2.85 جنيه.



وسجل سعر كيلو الذهب نحو 787.99 ألف جنيه و الجنيه الذهب بـ 5516 جنيه و أوقية الذهب بـ 23.506 ألف جنيه.

