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رياضة

رسميا .. الزمالك يتراجع ويخوض مباراة القمة أمام الأهلي في موعدها

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 05:45 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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قسم الرياضة
تراجع نادي الزمالك عن فكرة طلب تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها يوم 19 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان مجلس إدارة الزمالك طالب بتأجيل لقاء القمة بسبب المباراة الأفريقية إلا أن الإدارة تراجعت في ظل وجود فترة كافية بين المباراتين وهو ما سيجعل اتحاد الكرة يرفض فكرة تأجيل المباراة. 

وأكد مصدر بمجلس الإدارة أن رئيس الزمالك تلقى اتصالات من قبل مسؤولي اتحاد الكرة لمطالبته بخوض لقاء القمة في موعده يوم 19 من الشهر الجاري.

وأوضح المصدر أن الزمالك يرحب بخوض المباراة في موعدها المحدد من قبل بعد اتصالات مسؤولي الجبلاية وفي ظل وجود فترة كافية بين لقاء القمة ومباراة بطل السنغال بدوري أبطال أفريقيا.
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