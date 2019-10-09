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فن

عمرو مصطفى يتعاون في ألبومه الجديد مع AR Rahman الحائز على جائزة أوسكار

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 06:32 م
عمرو مصطفى
عمرو مصطفى
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نورا نبيل
تعاون النجم عمرو مصطفى مع الموزع الموسيقى العالمي A. R. Rahman في ألبومه الجديد "لعبت مع الأسد"، A. R. Rahman أو "رحمن" حائز على جائزتي أوسكار عن تأليفه لموسيقى فيلم Slumdog Millionaire، بجانب عشرات الجوائز الأخرى ومئات الترشيحات.

الألبوم من كلمات ورؤية فنية للمستشار تركي آل الشيخ، وهو مكوّن من 10 أغنيات جميعهم من ألحان عمرو مصطفى وإنتاج شركة فيولين.

وانتهى عمرو مصطفى منذ أيام قليلة من المكساج والماستر الخاص بالألبوم في أمستردام بهولندا، الذي تعاون فيه مع العديد من موزعين الموسيقى العالميين مثل R3HAB، Emrah Karaduman، Afrojack، والموزع Boi-1da الذي تعاون مسبقًا مع العديد من النجوم العالميين في أنجح اغانيهم مثل النجوم Drake، Eminem، Rihanna، Kanye West، Nicki Minaj، والموزعين Andres Torres & Mauricio Rengifo اللذين قاما بتوزيع أغنية Despactio والتي حققت 6.5 مليار مشاهدة على يوتيوب.

ويعتبر ألبوم لعبت مع الأسد بمثابة عودة غنائية قوية لـعمرو مصطفى بعد غياب 10 سنوات عن آخر ألبوماته، وسيتم طرحه حصريًا في مصر مع شبكة فودافون بالتعاون مع شركة أربو بلس للتوزيع الرقمي.

عمرو مصطفى من أكبر ملحنين الوطن العربي وحصدت أغنياته العديد من الجوائز ولحّن لأكبر نجوم الوطن العربي، تُرجمت ألحانه في العديد من الدول مثل إسبانيا، فرنسا، اليونان، إيطاليا، السويد ، تركيا وغيرهم، ويمتلك عمرو مصطفى 3 ألبومات كمطرب وهم أيامي، علامة في حياتك، الكبير كبير.
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