Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

كيفية الصلاة بالأظافر الجيلي.. أمين الفتوى يجيب

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 06:33 م
الاظافر الجيل
الاظافر الجيل
Advertisements
محمود ضاحي
ورد سؤال للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائلة تسأل تقول :"عندى مشكلة إنى بقرض أظافرى بشكل مستمر لدرجة أنها تصاب بجروح، واضطر لوضع أظافر جيلى وأثناء الوضوء أكون حريصة على ألا تمسها المياه فهل هذا يجوز؟".


وأجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر :"انتى كده مريضة ووضعك لهذه الأظافر بسبب إصابتك أو لتجنب قضم أظافرك وليس لمجرد الزينة".

وتابع :سواء كان هذا مرض نفسى أو غيره وليس هناك حل للتخلص من قضم الأظافر سوى وضع هذه الأظافر الجيلى، فهذا عذر طبى وعليكى أن تتوضئى وتمسحى على هذه الأظافر وفقا للمذهب الحنفى الذى يذهب إلى المسح على الجبيرة، أو المذهب الشافعى الذى يرى أن العضو الذى يستحيل غسله أثناء الوضوء نتيمم له بعد الوضوء".

من ناحية أخرى قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، في إجابته عن سؤال: «ما حكم جلسات الليزر لإزالة الشعر الزائد من الجسم؟، أن هذه الجلسات جائزة، أجازها بعض الفقهاء خاصة الحنابلة".

حكم إزالة شعر المناطق الحساسة بالليزر
أكدت دار الإفتاء، أنه لا بأس بإزالة الشعر في المناطق الحساسة بأي طريقة مباحة غير ضارة، حتى لو كانت الإزالة فيها دائمة أي باستعمال الوسائل الحديثة كـ"الليزر"، شرط أن يراعى الجنس عند فعل ذلك، فيفعل ذلك الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة.

واستشهدت الإفتاء بما ورد في القرآن عن إباحة الزينة بضوابطها الشرعية، حيث قال تعالى: «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ».

واستندت أيضًا على قول للنبي محمد «إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ" وقوله عن الخصال التي ينبغي أن يأخذ الناس بها: "الْفِطْرَةُ خَمْسٌ- أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ- الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ».

حكم إزالة شعر المناطق الحساسة بالليزر
وعن إمكانية إزالة شعر المناطق الحساسة ببعض الوسائل الحديثة، فأجابت الدار أنه جائز، وأضافت أنه سبق أن أجاز الفقهاء أن يقوم عامل النظافة والزينة في الحمام العام، بنتف شعر المناطق الحساسة للرجل.

واعتبرت أن إزالة الشعر بالليزر لمرة واحدة أو مرات معدودة أفضل لأن المرء لن يكشف عورته إلاّ قليلًا على عكس النتف في الحمام العام كل فترة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإفتاء توضح حكم إزالة شعر الجسم بالليزر.. فيديو

فتاوى تشغل الأذهان.. إزالة شعر الجسم بالليزر.. الصلاة ببنطلون به ثقب صغير فوق الركبة.. وأمين الفتوى: امتناع المرأة عن الحمل للحفاظ على قوامها جائز

هل يلزم إزالة شعر الإبط كل أسبوع.. الإفتاء تجيب

حكم إزالة الشعر الزائد بالليزر للرجال والنساء.. الإفتاء تحدد الشروط الشرعية

ترشيحاتنا

انتهاء تشييع جثمان الفنان طلعت زكريا لمثواه الأخير بالإسكندرية.. فيديو وصور

هل يرحل عن الشواكيش..علاء ميهوب يعيش ظروفا صعبة داخل الترسانة.. تفاصيل

رئيس الوزراء في رسالة طمأنة للمصريين: الدولة ملتزمة بالحفاظ على حقوق مصر في مياه نهر النيل

حكاية مقابر العمود في الإسكندرية.. دفن بها طلعت زكريا

يلتقط صورا.. القبض على موظف يقف عاريا بشرفة شقته بالشيخ زايد

كارثة إنسانية.. أول تعليق رسمي من ألمانيا على اجتياح تركيا شمال سوريا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صور من مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية

أضرار لا تتوقعيها.. 8 كوارث يسببها التدخين بجسم المرأة

أميرة كامبريدج.. كيت ميدلتون بإطلالة أنيقة اليوم.. وهذه تكلفتها