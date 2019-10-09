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مرأة

جاكيت جيش وبدون مكياج.. نادين نسيب نجيم بـ إطلالة طبيعية مع أغنيتها المفضلة

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 10:20 م
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
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آية التيجي
نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، وهي تغني اغنيتها المفضلة، وقد ظهرت بإطلالة كاجول بسيطة، وطبيعية للغاية، وقد انهالت التعليقات من قبل متابعيها معبرين فيها عن مدى إعجابهم الشديد لها.

وعلقت نادين نسيب نجيم على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: غنيتي المفضلة من لما كنت بالجامعة وبعدني لليوم كل ما بسمعها برجع بحس نفس الإحساس مين بحب أيام الجامعة متلي ؟.

وارتدت نادين نسيب نجيم جاكت باللون الرمادي، والذي يشبة جاكت الجيش، وبأكمام طويلة، وهو ما تلاءم بشكل كبير مع لون بشرتها.

وتركت نادين نسيب نجيم شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة مميزة، وانسيابية، ولم تتكلف في وضع المكياج على الإطلاق، لتبرز من جمال ملامحها.

واكملت نادين نسيب نجيم إطلالتها بارتداء بعض اللمسات البسيطة من الإكسسورات، حيث اختارت بعض القلادات حول عنقها، مع ساعة يد باللون الأسود.


وإليكم الفيديو الذي يبرز تفاصيل إطلالتها..
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