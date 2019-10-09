أخبار نادي الزمالك اليوم 9-10-2019.. صدمة أحمد مرتضى منصور من القرعة.. وفرمان من ميشتو



ميتشو يستعين بـ 11 ناشئًا خلال مران الزمالك لهذا السبب



قام الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بتصعيد ١١ لاعبا من قطاع الناشئين بالنادي وذلك للتدريب مع الفريق الاول، نظرا لانضمام العدد نفسه من اللاعبين للمنتخبات.



بعد موافقته على اللعب ..الزمالك يخاطب اتحاد الكرة بشأن مباراة الأهلى



طلب مجلس إدارة نادي الزمالك من الاتحاد المصري لكرة القدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي في القاهرة لتجنب إرهاق اللاعبين قبل لقاء جينيراسيون فوت السنغالي.



رسميا .. الزمالك يتراجع ويخوض مباراة القمة أمام الأهلي في موعدها



تراجع نادي الزمالك عن فكرة طلب تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها يوم 19 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



قام الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بتصعيد ١١ لاعبا من قطاع الناشئين بالنادي وذلك للتدريب مع الفريق الاول، نظرا لانضمام العدد نفسه من اللاعبين للمنتخبات.طلب مجلس إدارة نادي الزمالك من الاتحاد المصري لكرة القدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي في القاهرة لتجنب إرهاق اللاعبين قبل لقاء جينيراسيون فوت السنغالي.تراجع نادي الزمالك عن فكرة طلب تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها يوم 19 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك .. وجاءت كالتالي:أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا عن مجموعات متوازنة، بعد سحبها فى العاصمة المصرية القاهرة .أعلنت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عن وقوع فريق النادي الزمالك في المجموعة الأولى حال فوزه على جينيراسيون، مع مازيمبي، زيسكو الزامبي، وأول أغسطس الأنجولي.أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أن فريقه تعلم من درس الكونفدرالية في الموسم الماضي والبداية المتعثرة لفريقه قبل التتويج باللقب.قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني، منح اللاعبين راحة من التدريبات يوم الجمعة المقبل.