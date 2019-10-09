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رياضة

أخبار نادي الزمالك اليوم 9-10-2019.. صدمة أحمد مرتضى منصور من القرعة.. وفرمان من ميشتو

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 11:00 م
حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك .. وجاءت كالتالي:

تعرف على تاريخ لقاءات الزمالك مع منافسيه المحتملين في المجموعة

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا عن مجموعات متوازنة، بعد سحبها فى العاصمة المصرية القاهرة .

شاهد.. صدمة أحمد مرتضى منصور من قرعة مجموعة الزمالك.. ويبث الأمل لـ جماهيره بهذه الطريقة

أعلنت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عن وقوع فريق النادي الزمالك في المجموعة الأولى حال فوزه على جينيراسيون، مع مازيمبي، زيسكو الزامبي، وأول أغسطس الأنجولي.

تعلمنا الدرس.. أول تصريح من أحمد مرتضى عقب مجموعة الزمالك الصعبة فى دوري أبطال إفريقيا

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أن فريقه تعلم من درس الكونفدرالية في الموسم الماضي والبداية المتعثرة لفريقه قبل التتويج باللقب.

أول فرمان من ميشتو تجاه لاعبي الزمالك عقب إعلان قرعة دوري أبطال أفريقيا

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني، منح اللاعبين راحة من التدريبات يوم الجمعة المقبل.

ميتشو يستعين بـ 11 ناشئًا خلال مران الزمالك لهذا السبب

قام الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بتصعيد ١١ لاعبا من قطاع الناشئين بالنادي وذلك للتدريب مع الفريق الاول، نظرا لانضمام العدد نفسه من اللاعبين للمنتخبات.

بعد موافقته على اللعب ..الزمالك يخاطب اتحاد الكرة بشأن مباراة الأهلى

طلب مجلس إدارة نادي الزمالك من الاتحاد المصري لكرة القدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي في القاهرة لتجنب إرهاق اللاعبين قبل لقاء جينيراسيون فوت السنغالي.

رسميا .. الزمالك يتراجع ويخوض مباراة القمة أمام الأهلي في موعدها

تراجع نادي الزمالك عن فكرة طلب تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها يوم 19 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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