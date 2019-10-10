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فن

شاهد.. حسام داغر ينشر صورة أمام برج إيفل في باريس

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 06:32 ص
حسام داغر
حسام داغر
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محمد بدران
نشر الفنان حسام داغر صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر حسام داغر أمام برج إيفل بباريس، أثناء قضائه إجازة قصيرة هناك، نالت اعجاب متابعيه.

وشارك حسام داغر، خلال السباق الرمضاني الماضي في مسلسل "زلزال" الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان، يجسد من خلاله دور "ربيع" وهو شخصية انتقامية يفقد والده منذ الصغر وتتولى أمه رعايته ويستولي خاله على الميراث.

مسلسل "زلزال" من بطولة الفنان محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصري وحسام داغر وهنادي مهنا، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.
شاهد.. حسام داغر ينشر صورة أمام برج إيفل في باريس
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