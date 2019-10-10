مياه الفيوم تكشف عن موعد عودة الخدمة بعد انقطاعها صباح اليوم

أكد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم أن العمل جار على قدم وساق من أجل الانتهاء من عمليات الإصلاح للخط البالغ قطره ٤٥٠ مم بجوار ملجأ الأيتام بمنطقة الحادقة بمدينة الفيوم وذلك منذ الصباح الباكر .



وأضاف درة أنه تم الدفع بفريق الصيانه ومعدات الشركة والفنيين واللحامين من أجل الانتهاء فى أقرب وقت حتى تصل المياه تباعا لكل المناطق المتأثرة، وتم الانتهاء من أعمال القطع وتصنيع وتركيب الجوانات ويتم الآن تركيب الأفيزات.



وأضاف رئيس الشركة ان الكسر الذى حدث فى ساعة متأخرة من يوم أمس نتيجة كسر للخط أثناء أعمال الصيانة والتصليح لخط الطرد الخاص بالصرف الصحى بجوار الملجأ بمنطقة الحادقة نتيجة هبوط أرضى .



واثناء العمل تسبب الحفار في كسر الخط مما ادى الى إنقطاع مفاجئ لمياه الشرب بعدة مناطق داخل المدينة .