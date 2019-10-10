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أخبار البلد

100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 10:03 م
100 صورة من عزاء
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
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محمد بدران - عدسة : عز حسين
حرص عدد كبير من نجوم المجتمع بينهم فنانون ومطربون وإعلاميون على حضور عزاء الفنان طلعت زكريا وتقديم واجب العزاء.

واستقبل نجل الفنان الراحل وشيرين المنزلاوي زوجته السابقة، المعزين، بدار مناسبات مسجد الحامدية الشاذلية فى منطقة المهندسين.

كان فى مقدمة المعزين، النجم أحمد السقا، والفنانة ايتن عامر وزوجها مدير التصوير محمد عز العرب، وأشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، الفنان هشام ماجد، كريم محمود عبد العزيز، المنتج كريم السبكي، المنتج محمود شميس، المذيعة هند رضا، عمرو مهدي، إسراء عبد الفتاح ، المخرج عمرو عرفة، مجدى بدر.

وحرص على المشاركة فى تقديم واجب العزاء، كل من: الفنان على ربيع، محمد اسامة الشهير بـ اوس اوس، محمد عبد الرحمن، كريم عفيفى نجوم مسرح مصر، والفنان محمد هنيدى، الفنان مجدى فكرى، عهدى صادق، الموسيقار هانى مهنا، ودنيا عبد العزيز، أحمد بدير، وصلاح عبد الله، والأب بطرس دانيال، ومحمد محمود، والكاتب وليد يوسف.

كما شارك ايضا: الفنان احمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد، والفنان سليمان عيد، الفنان أحمد حلاوة، محمد الشقنقيرى، رياض الخولى، مصطفى قمر، جلال الشرقاوى، عصام كاريكا، عمر حسن يوسف، مرتضى منصور، نهال عنبر، الفنان طاهر أبو ليلة، والمنتج عماد زيادة وزوجته، ومصطفى خاطر، وأحمد آدم، ومنير مكرم، ومصطفى هريدي، وتامر عبد المنعم، أكرم حسنى، أحمد صيام، المخرج أحمد صقر، محمد الصاوى، ايهاب فهمى.

كان الفنان الكوميدى طلعت زكريا قد توفي الثلاثاء الماضي بعد صراع طويل مع المرض، حيث تدهورت حالته، وتم نقله لأحد مستشفيات الدقي، حيث توفى بعد 4 أيام من دخوله.
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا
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