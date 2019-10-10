بفستان أخضر.. لقاء الخميسي تفاجئ متابعيها بإطلالة جريئة عبر انستجرام

شاركت الفنانة لقاء الخميسي صورة لها عبر صفحتها الرسمية بانستجرام، وهي بإطلالة جريئة وغير متوقعة في اسوان، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد ومدى اناقتها عبر تعليقاتهم.وارتدت لقاء الخميسي فستان باللون الاخضر اللامع، بتصميم الهاي كول، وبدون اكمام، وبفتحة من الجزء السفلي للفستان، والتي كشفت عن اقدامها.وتركت شعرها مرفوعا الى الاعلى على طريقة الجرسون، فيما ابرزت جمال ملامحها بوضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث ابرزت جمال عينيها بالكحل الاسود، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.واكملت الخميسي إطلالتها باختيار اكسسورات انيقة للغاية، حيث اختارت ارتداء قرطين ناعمين باللون السيلفر، مع خاتم من نفس الشكل واللون، بالاضافة الى اختيار حذاء ياللون الاسود، والذي تناسب مع إطلالتها.واليكم الصورة التي تبرز إطلالتها..