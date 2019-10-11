سارة مجدي تكتب: 5 علامات تعرفك إنك دخلتي الفريندزون



المقال باين من عنوانه ( المقال للبنات و الرجال يمتنعون )



جاهزة يا حاجة ؟



ندخل في العلامات علطول ...



1- أول ما يبتدي يحكيلك عن مشاكله، مخاوفه من الإرتباط، عقدته من الجواز ، أو عن صاحبته القديمة/ مراته أو خطيبته القديمة .. فـ ده مش معناه إنه بيقرب منك بالعكس ده كده بيديكي اشارات و بيقلب نور انه مش بتاع ارتباط ولا إن إنتي في الحتة دي ..ايوا أنتي داخلة علي الفريندزون.. برجلك اليمين بقى !



حتقوليلي بس عادي بيفتحلي قلبه و بيقولي كل مخاوفه .. لما بتكوني في علاقة سواء خطيبك أو جوزك طبيعي يفتح قلبه و تحتويه و تحتوي مخاوفه بس لما علاقتكوا لسة مش واضحة ومش قادرة تحددي إنتوا صحاب ولا أكتر من كدة.. وهو بيقولك عقدة ورا تانية .. متعمليش فيها دكتورة نفسية ولا سوبر هيرو.. عشان والله هتعيطي في الحمام و هتجيبي صحابك يعيطوا لو حبتيه و هو حاطك في الحمام … قصدي الفريندزن .. إنتي اللي هتحتاجي تتعالجي بعد كده !



2- لو جه عيد ميلادك و مجبش هدية و ممكن يضيف و يقولك " جبتيلي ايه بقي ؟“

إنتي مش مادية لو زعلتي انه مجابش حاجة يوم عيد ميلادك هو اللي قليل الذوق يا حبيبتي !

المناسبات اتعملت عشان تكون فرصة للتعبير عن قد ايه أنتي مهمة و إنك علي باله .. و ان يوم زي ده مهم بالنسباله إن يفضي نفسه و يحتفل به بالطريقة اللي تخليكي مبسوطة ..

مش شرط الهدية تكون غالية في قيمتها .. هي انه يفتكرك و يحسسك بانك أهم واحدة في حياته في كل تفصيلة !



3- لما تلاقيه مش عايز يسمعك .. تيجي تحكيله تفاصيل يومك أو حاجة مهمة تلاقيه مش مركز أو مش مهتم .. حتلاقي حالة ملل كده دخلت عليكي .. و مفيش حماس! لما تلاقي إن مفيش تطوّر في العلاقة هاتزهقي و هو تقريبا خلص كل حكاوي علاقته اللي فاتت و اتقلي شويه في واحدة هتدخل حياته و هيحكيلك عنها !

في تفاصيل صغيرة إنتي بتعديها زي انه علطول مشغول .. بس ممكن كل يوم يخرج مع صحابه! زي انه بطل يسألك اسئلة عنك .. دي علامات دخول الفريندزون ..لا تخافي ..لكن احذري !



4- لو طول الخروجة ساكت و ماسك الموبايل .. ممكن تعدي من نص ل ساعة صمت . بصي حقولهالك بالراحة .. هو بيكلم بنات كتير و اللي هتسمعه أكتر و تهزر معاه أكتر حيكلمها أكتر و حتخشي الزون اللي إنتي فيها أكتر و أكتر . وصلت ؟



5- لو عدي من 3 ل 6 شهور و أنتي بتسأليه و بتسألي نفسك و بتسألي المراية و بتسألي قطط الشارع ..إنتي بالنسباله ايه ؟ و لسه معرفتيش.. أنا حقولك ! إنتي احلي فريندزون!



أول ما تلاقي علامة من دول .. مش حرغي كتير ! أجري ..بقولك اجررررري ..



ازاي تخرجي من علاقة الفريندزون ؟



فكري نفسك بالأحساس التقيل اللي بتحسيه و انتي بتسألي نفسك و بتسأليه" إنتي بالنسباله ايه؟" و افتكري الأي كلام اللي بيقوله و هو قاعد يتوه في الكلام ..

إنتي تستحقي الإجابة اللي تتمنيها . أنتي تستحقي انك تكوني رقم 1 في حياة اللي بتحبيه..



لما تلاقي علامة واحدة من دول اسبقيه إنتي و حطيه في الفريندزون و امشي و متبصيش وراكي !



