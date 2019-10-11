قبل إغلاق اللجان.. إقبال كبير على الاقتراع بنادى الأطباء بطلخا.. صور

توافد الناخبون على لجان الاقتراع بنادى الأطباء بطلخا قبل دقائق من غلق اللجان.



ويتنافس 5 مرشحين يتنافسون على مقعد نقيب أطباء الدقهلية وهم الدكتور سمير عطية مدير مستشفى الطوارئ والدكتور أسامة الشحات رئيس قسم الكلى السابق بمستشفى المنصورة العام الجديد " الدولى سابقا " والدكتور الأمير مبارك والدكتور أيمن الباز والدكتور عبدالناصر البحيرى.



ويتنافس على مقعدي فوق الـ 15 سنة 8 مرشحين هم الدكتور الأمير مبارك والدكتور رأفت الزنقراني و الدكتور ذكاء حسن والدكتورة شهيرة الإتربي والدكتور عبد المنعم الكوش و الدكتور محمد الغندور، الدكتور محمد المتولي الدميري والدكتور يحيى الجوهري.



كما يتنافس على مقعدين تحت السن 7 مرشحين وهم الدكتور أحمد البيلي والدكتور أحمد زهران و الدكتور حمد عصام والدكتور أحمد يحي الجوهري و الدكتورة أميرة رمضان عباس و الدكتور عبد الفتاح السيد حمد سالم والدكتورة ميادة المتولي ابراهيم .



ويحصل الناخب على 7 استمارات للتصويت من بينهم ثلاثة استمارات خاصة بالنقابة الفرعية لاختيار النقيب وعضوين فوق 15 سنة وعضوين تحت 15 سنة.



وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن من يحق لهم التصويت 20 ألف عضو من أعضاء الجمعية العمومية ممن قاموا بسداد الاشتراكات حتى 2018 فيما ستفتح لجان التصويت أبوابها من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء بمقر النادى الاجتماعى للأطباء بطلخا داخل 6 لجان من ضمنهم لجنة واحدة للوافدين من الأطباء المتواجدين بالدقهلية في هذا اليوم لأي ظروف ويرغبون التصويت للنقابة العامة علي مستوي الجمهورية فهذا الصندوق يتيح لهم فرصة التصويت أثناء تواجدهم بالدقهلية تحت إشراف قضائى.