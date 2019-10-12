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حوادث

ضبط مصنع أدخنة "معسل" بدون ترخيص يحتوى على خامات مجهولة المصدر

السبت 12/أكتوبر/2019 - 01:38 م
ضبط مصنع أدخنة معسل
ضبط مصنع أدخنة معسل بدون ترخيص
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كتب محمد صبري
تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط مصنع أدخنة "معسل" بدون ترخيص يحتوى على كمية كبيرة من المنتج النهائى ومواد التصنيع.

فقد تمكنت إدارة مباحث التموين بالقاهرة من ضبط (مسئول عن مصنع معسل كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته على كميات كبيرة من المعسل مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على (9 طن تبغ ناعم "دخان"- 6,840 طن معسل مخلوط بالعسل- 7,500 طن عسل أسود - 3 طن دخان خام نصف تصنيع -720 كيلو دخان أجنبي الصنع- 560 عبوة معسل- 2,250 طن ملح ليمون- 1 طن جلسرين- 96 لتر كحول- 20 تنك فارغ ) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ضبط مصنع أدخنة "معسل" بدون ترخيص يحتوى على خامات مجهولة المصدر
ضبط مصنع أدخنة "معسل" بدون ترخيص يحتوى على خامات مجهولة المصدر
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