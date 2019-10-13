السعودية تكشف حقيقة استهدافها ناقلة إيرانية في البحر الأحمر

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الأحد، إن المملكة ليست وراء ما يشتبه بأنها ضربة استهدفت ناقلة نفط مملوكة لإيران في البحر الأحمر.





وأضاف الجبير في تصريحات لوسائل الإعلام الروسية من بينها "سبوتنيك"، في رده على سؤال استهداف السعودية لناقلة النفط الإيرانية: "بالطبع لا، نحن لا ننخرط في مثل هذا السلوك".





وأوضح الجبير أن المملكة لا تشارك في سلوك مثل هذا أبدا وإن هذه ليست هي الطريقة التي تعمل بها ولم يكن هذا أسلوبها في السابق.





وتابع قائلا إن القصة لا تزال غير كاملة، داعيا للتريث ومعرفة ما حدث قبل القفز إلى استنتاجات.





ونقلت سبوتنيك عن الجبير قوله "ألقينا باللوم على إيران في السابق -واقعة استهداف منشآت النفط في آرامكو-، لأن الصواريخ والطائرات بدون طيار كانت إيرانية الصنع، نعلم أن الضربة جاءت من الشمال، وليس من الجنوب".





وقال الجبير:"لا نتشارك في مثل هذا السلوك، إلى جانب ذلك، فالتقارير أصلا متضاربة حول هذا الموضوع، فشركة النفط الإيرانية الوطنية تقول إنه لم يتم ضرب الناقلة، وشخص آخر يقول تم استهدافها، وآخر يقول إنه هناك تسرب، فالقصة ليس واضحة بعد في هذه القضية، لكننا لم نشارك في مثل هذا السلوك على الإطلاق، فليس هذا ما نفعله أو ما فعلناه في الماضي".



