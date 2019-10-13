Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السعودية تكشف حقيقة استهدافها ناقلة إيرانية في البحر الأحمر

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 03:08 م
عادل الجبير وزير
عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية
Advertisements
قسم الخارجي
قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الأحد، إن المملكة ليست وراء ما يشتبه بأنها ضربة استهدفت ناقلة نفط مملوكة لإيران في البحر الأحمر.

وأضاف الجبير في تصريحات لوسائل الإعلام الروسية من بينها "سبوتنيك"، في رده على سؤال استهداف السعودية لناقلة النفط الإيرانية: "بالطبع لا، نحن لا ننخرط في مثل هذا السلوك".

وأوضح الجبير أن المملكة لا تشارك في سلوك مثل هذا أبدا وإن هذه ليست هي الطريقة التي تعمل بها ولم يكن هذا أسلوبها في السابق.

وتابع قائلا إن القصة لا تزال غير كاملة، داعيا للتريث ومعرفة ما حدث قبل القفز إلى استنتاجات.

ونقلت سبوتنيك عن الجبير قوله "ألقينا باللوم على إيران في السابق -واقعة استهداف منشآت النفط في آرامكو-، لأن الصواريخ والطائرات بدون طيار كانت إيرانية الصنع، نعلم أن الضربة جاءت من الشمال، وليس من الجنوب".

وقال الجبير:"لا نتشارك في مثل هذا السلوك، إلى جانب ذلك، فالتقارير أصلا متضاربة حول هذا الموضوع، فشركة النفط الإيرانية الوطنية تقول إنه لم يتم ضرب الناقلة، وشخص آخر يقول تم استهدافها، وآخر يقول إنه هناك تسرب، فالقصة ليس واضحة بعد في هذه القضية، لكننا لم نشارك في مثل هذا السلوك على الإطلاق، فليس هذا ما نفعله أو ما فعلناه في الماضي".

وأنهى الجبير حديثه قائلا "القصة لا تزال غير واضحة أو كاملة، فدعونا ننتظر ونكتشف ما حدث قبل أن ننتقل إلى الاستنتاجات".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليونان: لن نقدم أى تسهيلات لناقلة النفط الإيرانية للوصول إلي سوريا

مستشار الأمن القومي الأمريكي ينشر صورة لناقلة النفط الإيرانية قرب ميناء سوري

بعد إلغاء قرار حجزها.. ناقلة النفط البريطانية تغادر ميناء بندر عباس الإيراني

أول تعليق رسمي من طهران على انفجار ناقلة إيرانية في البحر الأحمر

طهران تتورط بفضيحة .. شركة إيرانية تكذب خارجية بلادها بشأن استهداف السعودية لناقلتها

حرب الناقلات تشتعل في الخليج.. انفجار سبتي قبالة سواحل جدة.. الأول ضد إيران والسابع من نوعه بالمنطقة.. والصين تحذر: الموقف شديد التعقيد والحساسية

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة ليلا .. مفاوضات الأهلي مع ثنائي الزمالك .. ضمانات لحماية محمد صلاح بقطر.. مروة المصرية تكتب التاريخ في الملاعب الأوروبية

في ندوة القوات المسلحة.. الرئيس السيسي يعلق على مشكلة سد النهضة.. فيديو

ضربة جديدة لـ نيمار في ودية البرازيل ونيجيريا

فيديوجراف| أبطال فيلم الممر وبكاء شيخ أزهري.. أبرز مشاهد الندوة التثقيفية 31

لن تصدقى .. فاكهة غير متوقعة غنية ببكتريا تحمي من السكتة الدماغية

كلنا مصلحتنا بلدنا دون مزايدة.. الرئيس السيسى: مستعد أقعد مع أى حد.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفعول السحر.. مشروب يقلل آلام المفاصل والركبة في 5 أيام

تاج وطرحة بيضاء.. أروى جودة بـ فستان زفاف

بفستان بسيط.. شاهد إطلالة ابنة مصطفى فهمى فى حفل زفافها