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أخبار العالم

أمريكا تعرب عن قلقها بعد اغتيال سياسية كردية شمال سوريا

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 03:14 م
الخارجية الامريكية
الخارجية الامريكية
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رويترز
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد إن الولايات المتحدة اطلعت على تقارير عن مقتل السياسية الكردية هفرين خلف ومقاتلين أكراد أسرى في شمال شرق سوريا وأبدت "قلقها البالغ" من تلك التقارير.

وأضاف المتحدث في تصريحات أرسلها لرويترز عبر البريد الإلكتروني "نعتبر تلك التقارير مثار قلق بالغ وتعكس زعزعة الوضع بشكل عام في شمال شرق سوريا منذ بدء الأعمال القتالية".

وأضاف أن بلاده تدين بأقوى العبارات أي انتهاكات أو عمليات إعدام خارج نطاق القانون للمدنيين والأسرى وأنها تبحث في أمر تلك الملابسات.
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