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أخبار العالم

وسائل إعلام لبنانية: الجيش السوري يدخل عين العرب خلال 48 ساعة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 06:29 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت قناة "الميادين" اللبنانية إن الجيش السوري سيدخل مدينتي عين العرب "كوباني" التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ومنبج خلال 48 ساعة.

وأوضحت القناة أن "رويترز" ذكرت قناة الميادين اللبنانية اليوم الأحد أن الجيش السوري سينتشر في غضون 48 ساعة في مدينتي كوباني، التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد، ومنبج القريبة التي تسيطر عليها قوات حليفة لقوات سوريا الديمقراطية.

وتقع المدينتان ضمن مساحة في شمال سوريا تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المستهدفة حاليا في هجوم تشنه تركيا مع جماعات من المعارضة السورية المدعومة من أنقرة.
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