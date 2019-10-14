بقفطان أحمر ناري .. جيهان خليل تبهر متابعيها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة جيهان خليل، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت جيهان خليل، من خلال الصور بقفطان مغربي من الأحمر الناري ، الذى أبرز جمالها ورشاقتها، وحرصت على تسريحة شعر مرفوع ونزول بعض خصل الشعر بجانب وجهها.





وأكملت إطلالتها بوضع لمسات بسيطة من المكياج الهادي الذى ارتكز. على أحمر الشفاه، وايلاينر العيون، وحازت الصور على إعجاب جميع متابعيها.





يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل مسلسل "علامة استفهام"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى.



