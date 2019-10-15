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ضبط 70 صنف أدوية محظور تداولها بالصيدليات بالدقهلية

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 10:24 ص
ضبط 70 صنف أدوية
ضبط 70 صنف أدوية محظور تداولها بالصيدليات بالدقهلية
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همت الحسينى
قامت الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بالدقهلية بالمرور على عدد من الصيدليات بمدينة المنصورة بناء على توجيهات الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية والدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية ، للتأكد من إحكام الرقابة على سوق الدواء المصري وضبط المخالفين والحفاظ على سلامة المواطنين.

وقد أسفر التفتيش عن ضبط 70 صنف أدوية تشمل اقراص وزجاجات محاليل باجمالي 6660 قرصا و525 زجاجة محاليل ما بين أدوية منتهية الصلاحية معدة ومعروضة للبيع وأدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وأدوية خاصة بمستشفيات هيئة الشرطة ومحظور تداوله داخل الصيدليات العامة وتابع للهيئة العامة للتأمين الصحي وأدوية عينات طبية مجانية محظور تداولها أو بيعها داخل الصيدليات العامة وأدوية مجهولة المصدر بدون فواتير.

وقد تم تحريز المضبوطات وتحرير عدد من المحاضر بجميع المخالفات باقسام الشرطة بمعرفة إدارة مباحث التموين، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية لعدد من الصيدليات لعدم تواجد المدير الصيدلي المسئول خلال مواعيد العمل الرسمية.

وقد أكد وكيل الوزارة على استمرار الحملات الرقابية تباعا وتطبيق القانون لردع المخالفين.
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