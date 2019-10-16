جماهير الزمالك تتوافد إلى مطار القاهرة لاستقبال بعثة اليد العائدة بـ كأس أفريقيا.. صور

بدأت جماهير نادي الزمالك في التوافد إلى مطار القاهرة الدولي، لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، بعد التتويج ببطولة أفريقيا.





وحرصت سلطات مطار القاهرة، علي تفتيش الجماهير ذاتيًا قبل الدخول إلى حيز المطار كإجراء احترازي، لمنع دخول الشماريخ وما شابهها.





وتصل بعثة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بقيادة باسم السبكي المدير الفني، إلى مطار القاهرة بعد قليل، بعد ختام مشاركتها في منافسات البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري، والتي أقيمت في الرأس الأخضر.





وحصد الزمالك لقب البطولة عقب الفوز على سبورتنج السكندري في المباراة النهائية بنتيجة (33-31)، بعد أن انتهى اللقاء بالتعادل بين الفريقين بنتيجة 28 - 28 قبل أن يلجئا للوقت الإضافي والذي تفوق فيه الزمالك.



