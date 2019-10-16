ضبط صاحب شركة بالشروق لاتهامه بالنصب على راغبي السفر للخارج

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى ضبط صاحب شركة لاتهامه بالنصب على راغبي السفر للخارج، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بإخطار النيابة للتحقيق.





وردت معلومات للواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أن صاحب شركة المصريين لإلحاق العمالة للخارج يتخذ من إحدى الشقق المستأجرة بمساكن الشروق ـ مقرا للشركة عمله والتي تخصص نشاطها في إيهام المواطنين بتوفير فرص عمل داخل البلاد وخارجها دون الحصول على موافقة من وزارة القوى العاملة وبدون ترخيص مقابل مبالغ مالية بقصد النصب والاحتيال عليهم.





بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، بإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه حال تواجده بالشركة وبحوزته علي كمية من الإستمارات بأسماء أشخاص مختلفة من راغبي العمل بالداخل والخارج .



