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رياضة

صورة قديمة لـ محمود الخطيب برفقة رضا عبد العال ومدرب النيل للأدوية

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 07:43 م
محمود الخطيب وعبد
محمود الخطيب وعبد العال وحسن سيف
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حسام الحارتي
استعادة الإعلامي أحمد شوبير ذكريات نجوم الكرة المصرية التي تجمع بين رموز رياضية أصبحت حديث الوسط الرياضي على مستوى العالم وليس على مستوى مصر فقط .

ونشر الإعلامي أحمد شوبير صورة تذكارية تجمع بين أسطورة الكرة المصرية محمود الخطيب الرئيس الحالي للنادي الأهلي ، يرافقه كل من رضا عبد العال لاعب الزمالك السابق ، والكابتن حسن سيث مدرب النيل للأدوية والذي كان يلعب ضمن صفوفه في ذلك الوقت رضا عبد العال.

ونشر شوبير عبر صفحته الرسمية " فيس بوك "، قائلا :" صورة تذكارية لكابتن الخطيب برفقة الكابتن حسن سيف مدرب النيل للآدوية و الكابتن رضا عبد العال لاعب النيل للادوية في ذلك الوقت.

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