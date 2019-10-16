صورة قديمة لـ محمود الخطيب برفقة رضا عبد العال ومدرب النيل للأدوية

استعادة الإعلامي أحمد شوبير ذكريات نجوم الكرة المصرية التي تجمع بين رموز رياضية أصبحت حديث الوسط الرياضي على مستوى العالم وليس على مستوى مصر فقط .



ونشر الإعلامي أحمد شوبير صورة تذكارية تجمع بين أسطورة الكرة المصرية محمود الخطيب الرئيس الحالي للنادي الأهلي ، يرافقه كل من رضا عبد العال لاعب الزمالك السابق ، والكابتن حسن سيث مدرب النيل للأدوية والذي كان يلعب ضمن صفوفه في ذلك الوقت رضا عبد العال.



ونشر شوبير عبر صفحته الرسمية " فيس بوك "، قائلا :" صورة تذكارية لكابتن الخطيب برفقة الكابتن حسن سيف مدرب النيل للآدوية و الكابتن رضا عبد العال لاعب النيل للادوية في ذلك الوقت.



