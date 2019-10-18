اخبار الرياضة..الخطيب في خطر.. رينيه فايلر مطلوب لتدريب منتخب أوروبي.. اتحاد الكرة يحل أزمة القمة

نشر موقع صدى البلد، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا ساخنة في الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :- كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن مقترح جديد لحل أزمة مباراة القمة رقم 119 بين الأهلي والزمالك التى كان مقررا إقامتها بعد غد السبت فى إطار الجولة الرابعة بالدوري المصري الممتاز.- عقّب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، على الجدل المثار بشأن تأجيل مباراة القمة 119 بين الأهلي والزمالك ، لدواع أمنية، والتي كان مقررا اقامتها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة في مسابقة الدوري الممتاز.- كشف الدكتور أحمد فرهود استشاري المخ والأعصاب، بجامعة الاسكندرية ، الطبيب المعالج لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عن آخر تطورات العلاج لرئيس النادي الأهلي.- وقع الإختيار على محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، ضمن التشكيل الأفضل في تاريخ الريدز بطل دوري أبطال أوروبا آخر 10 سنوات.- دخل رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قائمة المرشحين لتدريب منتخب سويسرا، خلفا للمدرب الحالي فالديمير بيتكوفيتش.