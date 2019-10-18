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رياضة

أهلي ٢٠٠١ يفوز على دمياط ٢ – ١ وديًا

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 06:59 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ على ضيفه مركز شباب دمياط بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الجمعة على ملعب الأهلي بمدينة نصر، وذلك تعويضًا عن عدم وجود مباراة له في الجولة العاشرة من بطولة الجمهورية.

وافتتح محمد ياسر التسجيل للأهلي، وسجل دمياط هدف التعادل، قبل أن يسجل محمد ياسر الهدف الثاني له وللأهلي.

الأهلي كان من المفترض أن يواجه فريق أسوان اليوم في الجولة العاشرة من بطولة الجمهورية، ولكن الأخير اعتذر عن عدم المشاركة في البطولة قبل بداية الموسم، ليقرر أحمد سراج المدير الفني لفريق الأهلي ٢٠٠١ خوض مباراة ودية لكي لا يبتعد اللاعبين عن حساسية المباريات.

واستغل سراج المباراة كفرصة جيدة لتجربة عدد كبير من لاعبيه، وتنفيذ بعض الجمل التكتيكية والخططية، وذلك من أجل إعداد الفريق بشكل جيد قبل استئناف مبارياته في بطولة الجمهورية.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة في بطولة الجمهورية ضمن الجولة الحادية عشرة يوم ١ نوفمبر المقبل أمام فريق الإسماعيلي، حيث تتوقف البطولة خلال الفترة من ٢٠ وحتى ٢٩ أكتوبر الجاري بسبب معسكر منتخب الشباب.

يذكر أن أهلي ٢٠٠١ جمع ١٨ نقطة في بطولة الجمهورية، بعدما حقق الفوز في ٦ مباريات وخسر ٣ مباريات، مسجلًا ١٨ هدفًا مقابل ٦ أهداف في مرماه.
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