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أخبار العالم

البنتاجون: القوات الأمريكية لن تشارك في إقامة المنطقة الآمنة بسوريا

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 09:11 م
صدى البلد
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أ ش أ
قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إن القوات الأمريكية لن تشارك في إقامة المنطقة الآمنة بشمال سوريا.

وأضاف مارك إسبر - في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم /الجمعة/ - أن الولايات المتحدة تواصل انسحابا مدروسا من شمال شرق سوريا، لافتا إلى أن القوات البرية الأمريكية لن تشارك في فرض المنطقة الآمنة، لكنها ستظل على إتصال مع تركيا وقوات سوريا الديمقراطية".

وأوضح أنه أبلغ نظيره التركي بضرورة التزام أنقرة بإتفاق سوريا"، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تضمن تركيا سلامة المواطنين في منطقة سيطرتها".

وكان مسؤول كبير في البنتاجون صرح بأن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة المنطقة من الجو للتأكد من أمن السجون التي تضم معتقلين من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده تهدف إلى إقامة 12 موقع مراقبة في "المنطقة الآمنة" بشمال سوريا، وأنها سترد إذا ارتكبت الحكومة السورية أي خطأ في المنطقة.

وأضاف أردوغان، أن مليوني لاجئ يمكن توطينهم في "المنطقة الآمنة" إذا شملت مدينتي دير الزور والرقة، حيث تستضيف تركيا 3.6 مليون لاجئ فروا من الحرب المستمرة منذ ما يربو على ثماني سنوات في سوريا.

جدير بالذكر أن أنقرة مع واشنطن اتفقتا أمس الخميس على وقف العدوان التركي على شمال سوريا، مقابل انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة الحدودية .. وتريد تركيا توطين اللاجئين في المنطقة التي ستخليها الوحدات.
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