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أخبار العالم

ترامب يعلن استقالة وزير الطاقة الأمريكي ويكشف عن مرشحه للمنصب

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 10:14 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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رحيم يسري
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استقالة وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، وأعلن عن خليفته الذي سيرشحه في هذا المنصب.

وقال دونالد ترامب، في سلسلة تغريدات على تويتر: "أود أن أشكر وزير الطاقة، ريك بيري، على المهمة المتميزة التي قام بها".

وتابع دونالد ترامب، "سيغادر بيري في نهاية العام، لمتابعة اهتمامات أخرى.. لقد كان ريك حاكما عظيما لتكساس، ووزيرا رائعا للطاقة، وهو أيضا صديقي في الوقت نفسه".

وأضاف دونالد ترامب، "ويسرني أيضا ترشيح نائب الوزير الحالي، دان برويليت لمنصب وزير الطاقة الجديد".

وأردف دونالد ترامب، "يمتلك دان تجربة لا مثيل لها في هذا القطاع، فهو محترف بالكامل، وليس لدي أدنى شك في أن دان سيقوم بعمل رائع".

كانت وسائل إعلامية نشرت على مدار الساعات الماضية تقارير تفيد بأن وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري أبلغ الرئيس دونالد ترامب أنه سيتنحى عن منصبه وذلك قبل يوم من مهلة حددها له الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي لتسليم وثائق في التحقيق بشأن مساءلة ترامب.
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