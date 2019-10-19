اخبار الحوادث .. وفدي للقومى لحقوق الإنسان والبرلمان يزروان أقسام شرطة إسكندرية.. تفاصيل جديدة فى حادث مقتل شاب تلبانة بـ المنصورة

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددًا من اخبار الحوادث تناولت العديد من الحوادث والجرائم.
أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان يتفقدون أقسام الشرطة بالإسكندرية
زار وفد برلماني من لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب علاء عابد أقسام ومراكز الشرطة بمديرية أمن الإسكندرية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان يزور سجن النساء بالقناطر
زار وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة حافظ أبوسعدة وعضوية محمد عبدالعزيز بزيارة سجن النساء بالقناطر الخيرية إلتقوا خلالها بمساعد وزير الداخلية للسجون تفقدوا خلالها مستشفى ومكتبة السجن وفصول محو الأمية وقاموا بعقد لقاءات مع نزيلات السجن.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
المحامي محمد الباقر يشيع جنازة والده في حراسة الداخلية
في لفتة إنسانية ومبادرة من وزارة الداخلية تم السماح للمحامي محمد الباقر المحبوس احتياطيا في القضية رقم 2019 - 1309 حصر أمن دولة عليا لأداء صلاة الجنازة وحضور مراسم تشييع والده من مسجد حفيظة الألفى بمصر الجديدة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حالته مستقرة .. لجنة طبية توقع الكشف على عبدالعزيز الحسینی بسجن طره
في إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع السجون بوزارة الداخلية بكافة المسجونين قامت لجنة طبية متخصصة بالكشف على المهندس عبدالعزيز الحسيني القيادي بحزب تيار الكرامة المحبوس إحتياطيا بسجن طره للوقوف على حالته الصحية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مقتل شاب في مشاجرة بدار السلام
لقي شاب مقتله اثر اصابته بطلق ناري على يد آخر في مشاجرة بشارع المشير في منطقة دار السلام جنوب القاهرة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مصرع طفلة سقطت من شرفة منزلها بالمعصرة
لقيت طفلة فى عمر الزهور مصرعها ، اثر سقوطها من شرفه منزلها بحى المعصرة، تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
سقوط حرامية الشنط .. تفاصيل القبض على 5 متهمين فى الجيزة
ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حقائب السيدات أثناء سيرهن فى الطريق العام بأسلوب الخطف باستخدام توك توك، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
قبل 36 ساعة من المحاكمة .. محامي محمد راجح قاتل محمود البنا يعتذر عن القضية
شهدت قضية مقتل الطالب محمود البنا على يد الطالب المتهم محمد راجح مفاجأة فى الساعات الأخيرة قبل بدء أولى جلسات محاكمته يوم الأحد المقبل فى محكمة جنايات الأحداث بمدينة شبين الكوم بالمنوفية أعلن المحامى محمد الحسيني دفاع المتهم الرئيسي محمد راجح المتهم بقتل محمود البنا عدم الحضور مع المتهم خلال جلسات المحاكمة .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بطريقة الخناقة المفتعلة .. ضبط عصابة سرقة التوك التوك في الجيزة
كوَّن 5 عاطلين تشيكلًا عصابيًا لسرقة التوك التوك فى منطقة أوسيم بالجيزة عن طريق افتعال مشاجرة وهمية وبعدها يقوم أحد أفراد العصابة بالاستيلاء على التوك التوك وبيعه، ووصل عدد سرقات التشكيل لـ4 وقائع، وألقى القبض على المتهمين وأخطرت النيابة للتحقيق .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أعمال مشبوهة وعضو ذكري مقطوع .. تفاصيل جديدة فى حادث مقتل شاب تلبانة بـ المنصورة
اكد اهالى قرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة التى شهدت وفاة الشاب أحمد المتولي اثناء تعذيبه على يد إحدى السيدات بالقرية أن المتهمة فادية كانت لا تمتلك اى شيء بالقرية وأن الأهالى كانوا يساعدونها حتى تتمكن من تربية أطفالها ولكنها سلكت طرقا غير مشروعة واستطاعت أن تبني بيتا على أطراف القرية بعيدا عن الأنظار.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
سيارة مصفحة وأجهزة شفط .. تفاصيل سقوط عصابة البترول بصحراء السويس
تمكنت مباحث السويس من ضبط مسجل خطر تخصص فى سرقة المواد البترولية عبر شبكة الأنابيب المنتشرة بصحراء السويس بالاستعانة بـ 3 من أعوانه تحت حماية سيارة حديثة مزودة بسلاح آلى وخزن طلقات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
قرار من النيابة بشأن مقتل زيزو فى دار السلام بطلق ناري
انتقل فريق من نيابة دار السلام الجزئية، إلى مسرح واقعة مقتل شاب على يد آخر أثناء مشاجرة بينهما فى شارع المشير فى منطقة دار السلام جنوب القاهرة، لمناظرة جثمان المجني عليه ومسرح الجريمة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان يتفقدون أقسام الشرطة بالإسكندرية
زار وفد برلماني من لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب علاء عابد أقسام ومراكز الشرطة بمديرية أمن الإسكندرية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان يزور سجن النساء بالقناطر
زار وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة حافظ أبوسعدة وعضوية محمد عبدالعزيز بزيارة سجن النساء بالقناطر الخيرية إلتقوا خلالها بمساعد وزير الداخلية للسجون تفقدوا خلالها مستشفى ومكتبة السجن وفصول محو الأمية وقاموا بعقد لقاءات مع نزيلات السجن.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
المحامي محمد الباقر يشيع جنازة والده في حراسة الداخلية
في لفتة إنسانية ومبادرة من وزارة الداخلية تم السماح للمحامي محمد الباقر المحبوس احتياطيا في القضية رقم 2019 - 1309 حصر أمن دولة عليا لأداء صلاة الجنازة وحضور مراسم تشييع والده من مسجد حفيظة الألفى بمصر الجديدة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حالته مستقرة .. لجنة طبية توقع الكشف على عبدالعزيز الحسینی بسجن طره
في إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع السجون بوزارة الداخلية بكافة المسجونين قامت لجنة طبية متخصصة بالكشف على المهندس عبدالعزيز الحسيني القيادي بحزب تيار الكرامة المحبوس إحتياطيا بسجن طره للوقوف على حالته الصحية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مقتل شاب في مشاجرة بدار السلام
لقي شاب مقتله اثر اصابته بطلق ناري على يد آخر في مشاجرة بشارع المشير في منطقة دار السلام جنوب القاهرة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مصرع طفلة سقطت من شرفة منزلها بالمعصرة
لقيت طفلة فى عمر الزهور مصرعها ، اثر سقوطها من شرفه منزلها بحى المعصرة، تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
سقوط حرامية الشنط .. تفاصيل القبض على 5 متهمين فى الجيزة
ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حقائب السيدات أثناء سيرهن فى الطريق العام بأسلوب الخطف باستخدام توك توك، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
قبل 36 ساعة من المحاكمة .. محامي محمد راجح قاتل محمود البنا يعتذر عن القضية
شهدت قضية مقتل الطالب محمود البنا على يد الطالب المتهم محمد راجح مفاجأة فى الساعات الأخيرة قبل بدء أولى جلسات محاكمته يوم الأحد المقبل فى محكمة جنايات الأحداث بمدينة شبين الكوم بالمنوفية أعلن المحامى محمد الحسيني دفاع المتهم الرئيسي محمد راجح المتهم بقتل محمود البنا عدم الحضور مع المتهم خلال جلسات المحاكمة .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بطريقة الخناقة المفتعلة .. ضبط عصابة سرقة التوك التوك في الجيزة
كوَّن 5 عاطلين تشيكلًا عصابيًا لسرقة التوك التوك فى منطقة أوسيم بالجيزة عن طريق افتعال مشاجرة وهمية وبعدها يقوم أحد أفراد العصابة بالاستيلاء على التوك التوك وبيعه، ووصل عدد سرقات التشكيل لـ4 وقائع، وألقى القبض على المتهمين وأخطرت النيابة للتحقيق .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أعمال مشبوهة وعضو ذكري مقطوع .. تفاصيل جديدة فى حادث مقتل شاب تلبانة بـ المنصورة
اكد اهالى قرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة التى شهدت وفاة الشاب أحمد المتولي اثناء تعذيبه على يد إحدى السيدات بالقرية أن المتهمة فادية كانت لا تمتلك اى شيء بالقرية وأن الأهالى كانوا يساعدونها حتى تتمكن من تربية أطفالها ولكنها سلكت طرقا غير مشروعة واستطاعت أن تبني بيتا على أطراف القرية بعيدا عن الأنظار.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
سيارة مصفحة وأجهزة شفط .. تفاصيل سقوط عصابة البترول بصحراء السويس
تمكنت مباحث السويس من ضبط مسجل خطر تخصص فى سرقة المواد البترولية عبر شبكة الأنابيب المنتشرة بصحراء السويس بالاستعانة بـ 3 من أعوانه تحت حماية سيارة حديثة مزودة بسلاح آلى وخزن طلقات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
قرار من النيابة بشأن مقتل زيزو فى دار السلام بطلق ناري
انتقل فريق من نيابة دار السلام الجزئية، إلى مسرح واقعة مقتل شاب على يد آخر أثناء مشاجرة بينهما فى شارع المشير فى منطقة دار السلام جنوب القاهرة، لمناظرة جثمان المجني عليه ومسرح الجريمة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.