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موجز البلد| الأهلي يتمسك بموقفه فى الدوري.. أغنية عمرو دياب الجديدة.. كليب محمد رمضان قريبا.. فرح شقيقة ملك قورة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:07 م
إسلام عبد الهادي
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.

ومن أبرز الأخبار، كان تمسك النادي الأهلي بموقفه ومطالبته بالالتزام بترتيب جدول مسابقة الدوري .. ولمزيد من التفاصيل

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حيث ظهر بـ شيشة وتاج على رأسه، وذلك قبل عرض كليب سلطان على يوتيوب .. لمزيد من التفاصيل

حرص عدد من النجوم على حضور حفل زفاف شيقيقة ملك قورة ابنته الفنانة عبير منير والعريس "إسلام خالد صلاح"، وذلك داخل فندق الريتز كارلتون. لمزيد من التفاصيل

طرح الهضبة عمرو دياب أغنيته الجديدة "متغير" من ألبومه الجديد "أنا غير"، وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب". لمزيد من التفاصيل

من خلال الفيديوجراف التالي تعرف على باقي أهم الأخبار على مدار اليوم ... 
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