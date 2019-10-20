مصدر أمني: ضبط 50 متظاهرًا أثناء نظر قضية ضحية الشهامة بالمنوفية

أكد مصدر أمني بمديرية أمن المنوفية، أنه تم ضبط 50 من المتظاهرين أثناء نظر قضية ضحية الشهامة محمود البنا.





حيث تمت مطاردة المتظاهرين في الشوارع الجانبية وتحولت الشوارع إلى كر وفر بين الأمن والشباب والمتظاهرين.





وتواجد مدير أمن المنوفية والتشكيلات الأمنية أمام محكمة شبين الكوم الجزئية.





وردد المتظاهرون العديد من الهتافات المطالبة بإعدام المتهم الرئيسي محمد أشرف راجح.





كانت محكمة شبين الكوم بالمنوفية، قد بدأت اليوم أولى محاكمة المتهم محمد راجح ورفاقه الثلاثة في قضية قتل الشاب محمود البنا، شهيد الكرامة بمدينة تلا، أثناء دفاعه عن فتاة أثناء قيام المدعو محمد راجح بالتعدي عليها وسط الشارع.





وكانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، طالب بالصف الثاني الثانوى، وذلك لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدى عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركه غارقا في دمائه.



