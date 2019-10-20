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رياضة

‎عبد الحى يعلن قائمة كوكاكولا استعدادا للنصر غدا

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:49 م
فريق كوكاكولا
فريق كوكاكولا
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عبدالله هشام
أعلن ممدوح عبد الحى المدير الفني لفريق كوكاكولا قائمة شملت ٢٥ لاعبا لمواجهة النصر غدا في اولى لقاءات الفريق بالممتاز ب بالمجموعة الثانية ويستضيف كوكاكولا نظيره النصر في الثالثة عصر الاثنين على ستاد اكاديمية الشرطة بالعباسية في إطار مباريات الجولة الاولى للمجموعة الثانية للدوري الممتاز ب وتشمل القائمة التى اختارها عبد الحى كل من عمرو عبد المجيد وكريم عرفات ومعتز نجيب ومصطفي عبد الوهاب واسلام كمونة واحمد حسن وحمد صالح ومحمود محمد واحمد كمال وكريم عبد النبي ومحمد عبد الموجود ومحمود بلية واسامة سعيد ومحمد على ومحمد علاء وكريم صلاح واكرم عبد ربه ومحمد ناجى وانس محمد واريك توريه وايهاب عبد المقصود ومحمد العطار واحمد عادل ومصطفي عزت وعطيه محمد‎
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