انطلاق معرض القاهرة الدولي للأخشاب كايرو وود شو فى ديسمبر

تنطلق في الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر الجاري فعاليات النسخة الخامسة لمعرض القاهرة الدولي ومكائن الإخشاب "كايرو وود شو"، بمركز القاهرة الدولي للمعارض والمؤتمرات.





ويقام المعرض تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، ومركز تحديث الصناعة، والمجلس التصديري للأثاث وغرفة الأخشاب باتحاد الصناعات، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وبمشاركة المتخصصين والخبراء في قطاع الأخشاب.









وقال من ناحيتة محمد الصعيدي، المدير التنفيذي لشركة الإستراتيجي الإماراتية المنظمة لمعرض القاهرة للأخشاب الدولي ، أن المعرض يعد بمثابة مشروع وطني لتعزيز ودعم قطاع صناعة الأثاث بجمهورية مصر العربية، ويحقّق إنطلاقة جديدة للصادرات المصرية من منتجات الأثاث والاخشاب ويحقّق المزيد من الزخم للصناعات المصرية و قدرتها على التنافس في الأسواق العالمية بمنتجات عالية الجودة، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.





وأشار الصعيدي، أن النسخة الخامسة من المعرض تشارك فيه 40 شركة محلية وعالمية متخصصة في صناعة الأخشاب ومنتجاتها وماكينات صناعة الاخشاب والاكسسوارات والالواح ، من 19 دولة حول العالم، ويعد المعرض فرصة قوية لدعم توجهات الحكومة المصرية لفتح الأسواق التصديرية وتعزيز الاستثمار أمام المنتجات المصرية وتشجع أيضا صغار المصنعين علي الإنتاج والاستثمار وتعمل علي توفير وتهيئ كافة السبل وإزاله الصعوبات التي تواجههم مع توفير أحدث التقنيات والبدائل التكنولوجية.





وأكد الصعيدي، أن المعرض يهدف لإستقطاب كل من الموزعين والموردين والمصممين ومصنعي الأثاث والنجارين وتجار التجزئة وتجار الجملة ومصنعي مواد البناء ومطوري المشاريع في كافة أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن المعرض الممتد لأربعة أيام يوفر أقسام لعرض المنتجات والخدمات الرئيسية مثل الألواح الشبكية والأخشاب الليفية المتوسطة الكثافة والأرضيات والمفروشات الخشبية ومعالجة الأسطح والقشرة الخشبية، قائلًا: مكانه مصر التصديرية أصبحت في الصدارة بالمنطقة العربية والأفريقية.





وهو ما يدعم هذا المشروع الوطني لتعزيز ودعم صناعه الأثاث ويجعلها هذا القطاع مواكبًا ومؤهلًا للمنافسة العالمية، جدير بالذكر، أن شركة الاستراتيجي الإماراتية الرائدة في تنظيم المعارض والمؤتمرات حول العالم هي الشركة المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب في نسخته الخامسة والذي يقام على مساحة 12000 متر، بحضور آلاف من الزائرين المتخصصين في هذا القطاع وبمشاركة العديد من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والبرتغال وبلجيكا وروسيا والهند وماليزيا.