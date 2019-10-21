اخبار التعليم .. من جامعة حلوان.. أبطال فيلم الممر: هذا العمل نمى في قلوبنا روح الانتماء للوطن.. السفير السعودي يزور جامعة عين شمس لتعزيز التعاون المشترك

نشر موقع "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.
وينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم:
من جامعة حلوان.. أبطال فيلم الممر: هذا العمل نمى في قلوبنا روح الانتماء للوطن
في أمسية فنية.. طلاب جامعة المنيا يبدعون بقصائد وطنية زجلية
أبطال الممر .. محمود حافظ : الفيلم حقق لي حلمي وأصبحت ضابطا في الجيش
السفير السعودي يزور جامعة عين شمس لتعزيز التعاون المشترك
رئيس جامعة القاهرة يستقبل العالم المصري فاروق الباز لعرض تجربته على الطلاب
الفنان أحمد صلاح حسني في جامعة حلوان: تحمل الصعاب أولى خطوات النجاح وتحقيق الهدف
إنشاء أول مدرسة مصرية يابانية بتكلفة 23 مليون جنيه في الوادي الجديد
في شهر الانتصارات.. تكريم أوائل الخريجين بنوعية طنطا.. صور
جامعة المنيا تطلق شارة بدء ماراثون "سيناء في القلب"
إصابة طالبتين بالاختناق بسبب تسرب غاز داخل معمل علوم بمدرسة في المحلة
وينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم:
من جامعة حلوان.. أبطال فيلم الممر: هذا العمل نمى في قلوبنا روح الانتماء للوطن
في أمسية فنية.. طلاب جامعة المنيا يبدعون بقصائد وطنية زجلية
أبطال الممر .. محمود حافظ : الفيلم حقق لي حلمي وأصبحت ضابطا في الجيش
السفير السعودي يزور جامعة عين شمس لتعزيز التعاون المشترك
رئيس جامعة القاهرة يستقبل العالم المصري فاروق الباز لعرض تجربته على الطلاب
الفنان أحمد صلاح حسني في جامعة حلوان: تحمل الصعاب أولى خطوات النجاح وتحقيق الهدف
إنشاء أول مدرسة مصرية يابانية بتكلفة 23 مليون جنيه في الوادي الجديد
في شهر الانتصارات.. تكريم أوائل الخريجين بنوعية طنطا.. صور
جامعة المنيا تطلق شارة بدء ماراثون "سيناء في القلب"
إصابة طالبتين بالاختناق بسبب تسرب غاز داخل معمل علوم بمدرسة في المحلة