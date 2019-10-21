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تعليم

اخبار التعليم .. من جامعة حلوان.. أبطال فيلم الممر: هذا العمل نمى في قلوبنا روح الانتماء للوطن.. السفير السعودي يزور جامعة عين شمس لتعزيز التعاون المشترك

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:24 م
صدى البلد
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قسم التعليم
نشر موقع "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

وينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم:


من جامعة حلوان.. أبطال فيلم الممر: هذا العمل نمى في قلوبنا روح الانتماء للوطن

في أمسية فنية.. طلاب جامعة المنيا يبدعون بقصائد وطنية زجلية

أبطال الممر .. محمود حافظ : الفيلم حقق لي حلمي وأصبحت ضابطا في الجيش

السفير السعودي يزور جامعة عين شمس لتعزيز التعاون المشترك
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