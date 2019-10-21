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هاني شاكر: حمو بيكا لا يصلح للغناء.. وسنتقدم ببلاغ ضده للنائب العام ..فيديو

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 09:38 م
هانى شاكر وحمو بيكا
هانى شاكر وحمو بيكا
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حمزة شعيب
قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن الشئون القانونية بالنقابة قامت بتحرير محضر ضد حمو بيكا بعد تهديده لنقابة المهن الموسيقية لرفضها منحه ترخيص مزاولة المهنة، لافتًا إلى أن حمو بيكا أطلق هاشتاج يدعو خلاله الناس لإزالة نقابة الموسيقيين من على وجه الأرض، معقبًا: "إحنا موجودين ولن نسمح بأي تطاول أو محاولة لتشويه الفن المصري".

وأضاف "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم"، تقديم الإعلامي نشأت الديهي، على فضائية "TEN"، اليوم الاثنين،: "أنا حزين على المستوى الذي وصلنا له في التعامل مع بعضنا البعض، فينبغي أن نكون نتحلى بالأدب والأخلاق".

وتابع، أن الدولة فيها قانون وقضاة محترمين، ونائب عام مثال ونموذج للحق، وما قام به حمو بيكا بلطجة، وهو لا يصلح للغناء، موضحًا أن المحامي سمير صبري تقدم ببلاغ ضده للنائب العام، وسوف تقوم النقابة بتقديم بلاغ ضده للنائب العام غدًا، مشددًا على أن ما حدث شيء غير طبيعي وغير مقبول، متسائلًا: "هل وصلنا لهذه الدرجة من الإسفاف بهذا الشكل، لا أعتقد أن الدولة لن تصمت على ذلك؟".
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