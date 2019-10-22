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طريقة عمل سبرنج رولز بأسهل الخطوات

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 02:01 ص
طريقة عمل سبرنج رولز
طريقة عمل سبرنج رولز
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هاجر هانئ
سبرينج رولز من المقبلات الشهية التى يقبل على تناولها كثير من الأشخاص، نظرا لمذاقها الشهى واللذيذ، ونقدم طريقة عمل سبرينج رولز من مطبخ الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا.

مقادير سبرينج رولز
عجينة سبرينج رولز
جزر مبشور
بصل أخضر حلقات رفيعة
كرنب مبشور
فلفل ألوان تقطيع رفيع جدا
سويت تشيلي صوص
زيت
ملح
فلفل أسود

طريقة تحضير سبرينج رولز
* في طاسة على النار يوضع زيت مع الخضار المقطع ويقلب جيدا مع ملح وفلفل
* تحشى رقائق السبرينج رولز بالخليط وتلف جيدا
* تغلق باستخدام عجينة ماء ودقيق
* تقلى في زيت غزير ساخن حتى تحمر
* تقدم الى جانب تشيلي سويت صوص
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