الحكومة العراقية تعلن نتائج التحقيق في المظاهرات الأخيرة

أعلنت الحكومة العراقية نتائج التقرير النهائي للجنة التحقيق في تظاهرات العراق الأخيرة، مشيرة إلى أن هناك أدلة على أن رصاص قناصة استهدف محتجين من مبنى بوسط بغداد، بحسب التلفزيون العراقي.



وأوصى التقرير الحكومي بإقالة قائد عمليات بغداد ومسؤولين أمنيين كبار آخرين.



وأكد التقرير النهائي للجنة التحقيق في التظاهرات الأخيرة مقتل 149 مدنيا و8 من رجال الأمن وإصابة 3458 شخصا.



وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي النائب محمد رضا، إن "التحقيقات تضمنت إقالة قادة وضباط في الجيش والشرطة "، لافتا إلى أن "من بينهم من هم برتب عليا".



ومنذ أوائل أكتوبر الجاري، شهد العراق تظاهرات حاشدة في العاصمة بغداد وأكثر من 10 محافظات أخرى للمطالبة برحيل حكومة عادل عبد المهدي والتي أكملت عامها الأول دون أن يشعر المواطن بأي تحسن كما يقول النشطاء.



وواجهت القوات الأمنية التظاهرات بالغاز والرصاص المطاطي، إلا أن المتظاهرين يقولون إنها استخدمت القناصة والرصاص الحي ما أودى بحياة أكثر من 100 شخص حتى الآن، وأكثر من 6000 مصاب، وسط غضب شعبي متصاعد وارتفاع سقف المطالب.