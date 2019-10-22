أحمد موسى: شوية مطرة نزلوا والبلد تضرب تقلب.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على هطول الأمطار، إن مصر اليوم تتوقف وعقارب الساعة توقفت، مضيفا:" شوية مطر نزلوا والبلد تضرب تقلب بداية من أكتوبر وحتى مطار القاهرة ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" الشوارع في مصر بها زحام شديد والشوارع لا تتحرك بسبب هطول الأمطار".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" مدينة نصر بها أنهار في الشوارع بسبب ارتفاع منسوب المياه، واستعدادنا لاستقبال موسم الأمطار كان صفر الأمطار تشل حركة المرور وتغرق نفق العروبة وسط تكدس السيارات ".

