أحمد موسى: شوية مطرة نزلوا والبلد تضرب تقلب.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على هطول الأمطار، إن مصر اليوم تتوقف وعقارب الساعة توقفت، مضيفا:" شوية مطر نزلوا والبلد تضرب تقلب بداية من أكتوبر وحتى مطار القاهرة ".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" الشوارع في مصر بها زحام شديد والشوارع لا تتحرك بسبب هطول الأمطار".
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" مدينة نصر بها أنهار في الشوارع بسبب ارتفاع منسوب المياه، واستعدادنا لاستقبال موسم الأمطار كان صفر الأمطار تشل حركة المرور وتغرق نفق العروبة وسط تكدس السيارات ".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" الشوارع في مصر بها زحام شديد والشوارع لا تتحرك بسبب هطول الأمطار".
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" مدينة نصر بها أنهار في الشوارع بسبب ارتفاع منسوب المياه، واستعدادنا لاستقبال موسم الأمطار كان صفر الأمطار تشل حركة المرور وتغرق نفق العروبة وسط تكدس السيارات ".