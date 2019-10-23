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أخبار البلد

الهجرة : تأهيل وتدريب مدرّسين في 24 مدرسة ذات الفصل الواحد بالأقصر

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:03 ص
صدى البلد
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سعيد العربي


في إطار توجيهات السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالعمل وفقا لرؤية الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء على الهجرة غير الشرعية، نفذت الوزارة عددا من البرامج المعتمدة في عدد من المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية وغير النظامية، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

وقال الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسي، إن البرامج التي تنفذها الوزارة تأتي في إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة 2018 – 2022 "مصر تنطلق" في ضوء خطة التنمية المستدامة مصر 2030، ووفقًا للبرامج المعتمدة ضمن برنامج عمل الحكومة فقد تم إعداد برامج توعية للشباب وبرامج التوعية الأسرية وبرامج الفرص البديلة الإيجابية وبرامج ريادة الأعمال.

وأضاف سليمان أن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج قد عقدت العديد من البروتوكولات مع الجهات المعنية في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن وزارة الهجرة قد أحرزت تقدمًا كبيرًا في هذا الملف، وأنه تم تنفيذ برنامج اعتماد مدربين للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بسبل الهجرة الآمن، وذلك إيمانا بدور المعلم في تهيئة النشئ ونشر العلم والثقافة، وفي ضوء بروتوكولي التعاون المبرمين مع وزارة التربية والتعليم والبرنامج العالمي للغذاء بشأن توعية المستفيدين من الأطفال القصّر، الأم والأسرة، والشباب" في محافظات مصر من مخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بالبدائل الإيجابية وكذلك التوعية بالتغذية الآمنة.

ومن جانبه، أضاف وائل فراج مدير عام تخطيط ومتابعة الهجرة غير الشرعية بوزارة الهجرة، أنه قد تم تأهيل وتدريب مدرّسي المدارس المجتمعية ذات الفصل الدراسي الواحد في محافظة الأقصر على التوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بسبل الهجرة الآمنة حيث تم استهداف عدد 24 مدرسة / ميسرة من المدارس المجتمعية كمرحلة أولى، على أن يتم استهداف المرحلة الثانية تباعا لباقي هيئة التدريس من المدرسات / الميسرات التابعة لمحافظة الأقصر من مدرّسي المدارس المجتمعية ذات الفصل الدراسي الواحد.

وأشار فراج إلى أنه من المقرر أن يتم استهداف الأطفال متسربي التعليم والأسر والشباب ضمن تنفيذ برامج التوعية المتضمنة لتنفيذ بروتوكول التعاون مع البرنامج العالمي للغذاء.

كما لفت فراج إلى أنه تم إعداد برنامج تأهيل وتوعية طلاب التعليم الفني بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك في إطار بروتوكول التعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري "وحدة التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030 " ومن خلال التنسيق من هيئات المجتمع المدني في محافظة الغربية، تم عقد 15 دورة توعية لـ 375 شابًا من طلاب وخريجي التعليم الفني في المحافظة بمركزي زفتي والسنطة.
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