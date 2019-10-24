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رياضة

اخبار الرياضة يوم الأربعاء 23 - 10 - 2019

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:25 ص
محمد صلاح منتخب مصر
محمد صلاح منتخب مصر
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عمرو ابوبكر
نشر موقع "صدى البلد" على مدار يوم الأربعاء، 23-10-2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والدولية جاءت كالتالي:

قرر النادي الأهلي إرسال الأشعة الخاصة بلاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم محمد محمود الي الطبيب الالماني الشهير فايلر.

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " تشكيل لجنة خاصة للتفتيش على كافة الأندية المشاركة بمسابقتى دورى أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية خلال الموسم الكروى الجارى.

سجل فريق ليفربول الإنجليزي الهدف الرابع أمام مضيفه جينك البلجيكي، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب لومينوس أرينا..

حقق المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، رقمًا قياسيًا جديدًا في مسيرته، بعد تسجيله لهدف اليوم..

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #احمد_فتحي بعد رفضه تسليم شارة قيادة المنتخب لمحمد صلاح بعد توسط محمد بركات.

قاد المصري محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي لاكتساح مضيفه نادي جينك البلجيكي ، بنتيجة 4-1،..

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