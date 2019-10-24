تعيينات جديدة بكليات جامعة عين شمس.. اعرف التفاصيل

اصدر الدكتور محمود شوقي المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا بتعيين الدكتور محمد عبد المنتصر على ابوزيد وكيلا لكلية العلوم لشؤون الدراسات العليا والبحوث ، وذلك لمده ثلاث سنوات.





كما أصدر المتيني قرارا بتكليف ا.د مصطفى محمود عارف الاستاذ المتفرغ بقسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات بالقيام بأعمال رئيس مجلس القسم اعتبارا من ١٤-٨-٢٠١٩ولمدة عام.





وتقرر تعيين السيدة الدكتورة إيمان محمد شعبان حسن الاستاذ بقسم نظم الحاسبات بالكلية رئيسا لمجلس القسم اعتبارا من الثالث عشر من اكتوبر الجارى ولمدة عام.





كما تقرر تكليف الدكتور حسن حسن رمضان الاستاذ المتفرغ بقسم العلوم الأساسية بالكلية باعمال رئيس مجلس القسم اعتبارا من ١١-٨-٢٠١٩ ولمدة عام.



