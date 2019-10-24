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رياضة

بطولة العالم للإسكواش في مصر.. نور الطيب تفوز على الفرنسية ميلسا ألفيس

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 03:02 م
نور الطيب
نور الطيب
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عبدالله هشام
حققت المصرية نور الطيب المصنفة الخامسة على العالم، الفوز في الدور التمهيدي الأول من بطولة العالم للإسكواش للسيدات، على حساب الفرنسية ميليسا ألفيس، بمجموع ثلاثة أشواط دون رد.

قدمت نور الطيب مباراة قوية أمام اللاعبة الفرنسية، واستطاعت الفوز في الشوط الأول بنتيجة 11-4، وعادت للانتصار في الشوط الثاني بنتيجة 11-3.

وشهد الشوط الثالث والأخير انتصار نور الطيب بنتيجة 11-7، لتفوز بثلاثة أشواط دون رد، في المباراة التي استمرت لمدة 22 دقيقة فقط، وشهدت سيطرة كاملة للبطولة المصرية نور الطيب.

وتعد مجموع القيمة المالية للجوائز 430 ألف دولار لأول مرة بالتاريخ، لتصبح القيمة المالية لجوائز"سي اي بي بطولة العالم سيدات للاسكواش 2019-2020 " أعلي من القيمة المالية لجوائز بطولة العالم للرجال.
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