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أخبار العالم

موسكو تعلن حصيلة منتدى روسيا - إفريقيا من الاتفاقات

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 05:17 م
منتدى روسيا إفريقيا
منتدى روسيا إفريقيا
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شيماء مصطفى
قال مستشار الرئيس الروسي، أنطون كوبياكوف، إن حصيلة منتدى "روسيا- إفريقيا" من الاتفاقات المبرمة، بلغت 13 مليار دولار.

ووفقًا لـ "روسيا اليوم"، أشار "كوبياكوف"، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "اليوم، بلغت قيمة الصفقات الموقعة أكثر من 800 مليار روبل".

ولفت إلى أنه شارك في فعاليات المنتدى أكثر من 104 دول وكيان أجنبي إلى جانب الدول الإفريقية، حيث أرسلت بعض الدول ممثليها، بينها الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وأستراليا، وكندا.

واستضافت مدينة سوتشي، القمة والمنتدى الاقتصادي "روسيا -إفريقيا" برئاسة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي.

وتهدف القمة إلى تنمية التعاون بين موسكو والدول الإفريقية، حيث تعمل موسكو منذ سنوات على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والسياسي مع دول القارة السمراء.
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