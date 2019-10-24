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فن

سينرجى: فيلم لص بغداد يحوى أعلى تقنيات الجرافيك في العالم

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:12 م
محمد إمام
محمد إمام
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محمد نبيـل
أعلنت شركة سينرجى فيلمز عن الأفيش الرسمى لفيلم لص بغداد عبر صفحتها بموقع فيس بوك.

وعلقت سينرجى قائلة : "أكبر سرقة في تاريخ السينما لسة ماحصلتش، بس هتحصل في #لص_بغداد باستخدام أعلى تقنيات الجرافيك في العالم لأول مرة في مصر والشرق الأوسط".

تصدر محمد إمام الأفيش الرسمي لفيلم "لص بغداد" والمنتظر طرحه فى دور العرض خلال الأشهر المقبلة.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن "توتة"، صلاح عبد الله، أحمد رزق.

فيلم لص بغداد من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما.
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