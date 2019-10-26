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ديني

قصة زواج السيدة رقية بنت الرسول من ابن أبي لهب.. فيديو

السبت 26/أكتوبر/2019 - 04:00 ص
قصة زواج السيدة رقية
قصة زواج السيدة رقية بنت الرسول من ابن أبي لهب
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محمد شحتة
ذكر الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامية، قصة حياة السيدة رقية بنت رسول الله، وقال إنها ولدت قبل بعثة النبي بسبع سنوات وكان النبي عمره وقتها ثلاثين عاما وفرح النبي بمولدها

وأضاف في لقائه على فضائية "النهار"، أن السيدة رقية نشأت السيدة رقية في كنف رسول الله وكانت جميلة شبه السيدة خديجة وصارت مبلغ الخطاب، فجاء أبو طالب وطلب يدها لابن أبو لهب وهو عم النبي حتى تصبح حماتها أم جميل أسوأ امرأة على مر التاريخ والتي نزلت فيها سورة المسد.

وتابع: تزوّجها ابن عم أبيها عتبة بن أبي لهب وهي دون العاشرة، ولمّا بُعث النبي محمد، أسلمت رُقيّة وبقي زوجها على دينه، ولمّا أُنزلت سورة المسد في ذم أبي لهب وزوجته، أجبر أبو لهب ابنه عتبة على طلاق رُقيّة ولم يكن قد دخل بها.

ثمّ تزوّجها عثمان بن عفان في مكة، وهاجر بها الهجرتين إلى الحبشة، فولدت له هناك ولدًا، فسمّاه عبد الله وبه كان يُكنّى، وبلغ من العمر 6 سنوات، حتى تُوفّي سنة 4 هـ بمرض بسبب نقرةٍ من ديك في وجهه.

تُوفيت رُقيّة في حياة النبي محمد في شهر رمضان من العام 2 هـ الموافق مارس 624، وذلك أثناء غزوة بدر، حيثُ مرضت بمرض الحصباء، وبقي زوجها عثمان عندها في المدينة المنورة يرعاها تاركًا المسلمين في غزوة بدر بأمرٍ من النبي محمد، فلمّا تُوفيت تولّى عثمان دفنها وكان ذلك في اليوم الذي جاء به زيد بن حارثة إلى المدينة حاملًا خبر انتصار المسلمين في غزوة بدر.
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قصة زواج السيدة رقية بنت الرسول من ابن أبي لهب.. فيديو

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